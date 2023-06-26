Займы онлайн

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Предупреждаем, что сервис «Займи.ру» не предоставляет финансовые услуги физическим или юридическим лицам. Большая часть предложений, которые вы видите, принадлежит нашим партнерам, информация взята с официальных сайтов. Поэтому уточняйте актуальность предложений и сведений об условиях займов непосредственно у первоисточников. Дата обновления: 12.01.2025

Рейтинг займов МФО 2025 года

Таблица сравнения поможет вам выбрать наиболее подходящую компанию. Здесь сведены важные потребительские характеристики микрофинансовых организаций:

  1. Название МФО, то есть под каким торговым брендом она выступает на рынке финансовых услуг.
  2. Сумма займа. Минимальная и максимальная. Не стоит ожидать получения колоссальных сумм – микрофинансовые организации в этом плане полностью оправдывают свое название.
  3. Процентная ставка. Не забывайте, что указывается она за 1 день пользования микрозаймом. Стандартно она не может превышать 0,8% в день, но могут быть отличия в меньшую сторону.
  4. Сроки. МФО считают сроки в днях или неделях.
  5. Рейтинг рассчитывается на основе нескольких факторов, среди которых оценка клиентов, активность МФО, даты отзывов и их количество.
МФО Сумма займа Процентная ставка Сроки Рейтинг
ZaymerЗаймер30 000 0.8%5 — 30 дней
4.7
MoneymanMoneyman30 000 0.6%до 33 дней
4.7
Credit7Credit730 000 0.8%1 — 30 дней
4.9
БыстроденьгиБыстроденьги15 000 0.8%1 — 31 дней
5.0
eKapustaеКапуста30 000 0.8%7 — 31 дней
4.8
MaxcreditMax.Credit30 000 0.8%5 — 30 дней
5.0
СрочноденьгиСрочноденьги15 000 0.8%1 — 30 дней
4.9
Lime zaimЛайм-займ30 000 0.8%10 — 30 дней
4.8
JoymoneyJoymoney29 000 0.8%3 — 30 дней
5.0
WebbankirВеббанкир30 000 0.8%7 — 31 дней
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Сумма до 30 000 ₽
Срок до 33 дней
Одобрение Высокое
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Займ Турбозайм
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Срок до 31 дней
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Займ Турбозайм
Турбозайм
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Сумма до 15 000 ₽
Срок до 21 дней
Одобрение Среднее
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Отзывы о МФО

Вивус
Vivus
Виктор
Понравилось, что можно привязать любую карту, на нее без проблем переведут деньги. На всякий случай привязываю везде ту, где баланс немного выше нуля. Так спокойнее. С картой и переводить платежи можно без комиссии. Оценил «Вивус» за оперативную работу: заем одобрили за 10 минут. Буду обращаться сюда при необходимости
Деньга
Деньга
Василий
Обращался в компанию «Деньга», когда срочно понадобились деньги. Из плюсов — быстро одобрили заём, из минусов — проценты оказались выше, чем ожидал. В целом, компания работает оперативно, но нужно внимательно изучать условия договора.
Добро Займ
Доброзайм
Валентин Руденко
Я взял займ в 30 000 рублей, но не потянул его. Думал, что смогу быстро найти работу и порешать все проблемы. Однако все оказалось не так радужно. Теперь на мне висит большая просрочка. Хорошо, что хотя бы МФО нормально к этому отнеслась. Менеджеры звонят и напоминают о долге, но какой-то жести из новостей про коллекторов, к счастью, не было.
Max.Credit
Max.Credit
Светлана Мутовкина
Уже не в первый раз оформляю здесь микрокредиты на покупку всякого, чтобы не ждать зарплату. Конечно, процентная ставка кусается, но переплата за пару дней обычно получается небольшой. Компания не навязывала мне допуслуги и страховки, так что в среднем я переплачиваю не более 1000 рублей за один займ.
МФО Вэббанкир
Веббанкир
Михаил
Недавно взял небольшой займ на 21 день, но вернул деньги уже через неделю. Думал, что все будет быстро, но почему-то компания не подтверждает получение средств. Я пытался разобраться через техподдержку, но уже пятый день получают один и тот же ответ — «ждите». Получается, если бы я перевел деньги в конце срока, то уже появилась бы ужасная просрочка со штрафами и другими радостями.
Credit7
Credit7
Антонина
Если вовремя отдавать долг, то эта компания – просто находка, когда срочно нужны деньги. Минусов я не заметила, обращаюсь уже несколько лет. Кредит 7 – хорошая компания, я являюсь ее клиентом уже давно. Если нужна определенная сумма денег, мне всегда одобряют больше, чем прошу. Если брать и отдавать вовремя, сумму будут регулярно поднимать. Оформление на сайте очень простое, ничего сложного, и все получается очень быстро. Если появляются какие-то вопросы, сотрудники всегда на связи. Достаточно написать в чате о своей проблеме. Ответ приходит так же быстро, и не приходится ждать, как бывает в других компаниях. Спасибо, что вы есть. Рекомендую всем, у кого случаются финансовые трудности, обращаться в Кредит 7
Вивус
Vivus
Shamay
Взяла микрозаем 4 000 рублей на 7 дней, чтоб без процентов, а мне начислили долг 6 тысяч рублей. Откуда? Оказалось, я подписалась на возможность поучаствовать в двух розыгрышах плюса оплатила услуги страхования 450 рублей. Написала оператору в чате в приложении, чтоб убрали это «счастье». Оператор убрал розыгрыши, а вот страховка аннулируется только после оплаты. Пришлось написать отказ от страховки, чтобы вернули деньги за нее. Хорошо, что оператор быстро отреагировал. Также оказалась большая комиссия за банковский перевод. Все нужно внимательно читать, а возвращать деньги только на сайте
Белка Кредит
Belka Credit
Анна
У меня пока только положительные впечатления от Белка кредита, брала микрозайм и спокойненько все выплатила, никто не доставал и плюс еще первый займ был под 0 процентов
Credit7
Credit7
Василий
Все отлично, быстро взяла кредит, в срок его погасила, а страховку мне вернули за секунды. Сотрудники вежливые, быстро отвечают. Жаль только, что страховка прописана мелким шрифтом, это минус, ее сложно читать
Быстроденьги
Быстроденьги
Егор С.
Срочно понадобились 15к на ремонт автомобиля. Уже сдал машину в сервис и надо было идти в кассу и оплачивать. Быстренько заполнил анкету на сайте, и компания выплатила мгновенный микрозайм на карту без проверок. Деньги пришли на карту уже через 5 минут после того, как я отправил анкету. Очень выручили. Ставлю твердую пятерку.
Pay P.S.
Pay P.S.
Руслан Тетерев
Один раз уже занимал в этой конторе в прошлом году. В этом снова зашел в Личный кабинет и заметил, что мне повысили лимит до 100 000 рублей и дали различные бонусы по программе лояльности. В других микрофинансовых организациях я еще не встречал подобные условия.
Срочно Деньги
Срочноденьги
Константин Мумбаев
В июне впервые взял займ, чтобы купить дочери подарок. Оформил микрозайм онлайн на карту прямо на сайте. Нужно только заполнить небольшую анкету, указав паспортные и адресные данные. Заявку рассмотрели за 5 минут, а уже через полчаса деньги лежали на карте. Еще один плюс этой МФО — первый займ под 0%. Вернул деньги в срок и не переплатил ни рубля.
Деньга
Деньга
Олеся
Обратилась в микрофинансовую организацию/ когда приезжала в г. Санкт-Петербург. Сначала было маленько страшновато, но деньги были нужны здесь и сейчас. Оформила микрокредит быстро и качественно. Оказывается, все очень легко и просто.
Деньга
Деньга
Алина
Отличная компания, выдающая деньги в долг быстро. Одобрение пришло в течение 3-х минут и после буквально 1 минуты деньги поступили на счет. Недостатков нет, все классно и отлично!
Деньга
Деньга
Олег
Это самый лучший сервис, который выдает необходимые суммы в самые быстрые сроки. В нужном объеме на банковскую карту. Не требуется никуда бежать. Вся процедура проводится в онлайн-режиме и занимает не больше 10 минут.

Экспертное мнение

Ирина Сабельникова
Ирина Сабельникова

Финансовый консультант, выпускница экономического факультета СПбГТУ. Эксперт в области антикризисного управления и займов.

Про «Moneyman»

МФО Moneyman неоднократно признавалась как лучшая в России коллективом экспертов. У нее преобладает ряд явных преимуществ перед конкурентами. И руководство Moneyman прекрасно понимает это, продолжая работу в направлении, которое считает выигрышным. IDFF Eurasia (владелец Moneyman) с самого начала сделал ставку на поддержание грамотного взаимодействия с клиентами. Компания неоднократно признавалась экспертами ВЗО «самой дружелюбной» на рынке. Она лидирует и по скорости оформления онлайн-заявок. Процесс максимально упрощен, а о решении по займам клиент узнает без долгого ожидания.

По моей экспертной оценке, помимо несомненной клиентоориентированности, МФО демонстрирует еще и стремление к развитию собственных сервисов. Это тоже большой плюс.

Роман Нарышкин
Роман Нарышкин

Эксперт по финансовому рынку. Выпускник МГУ им. Ломоносова. Работает в консалтинге как частный специалист с крупным и малым бизнесом, индивидуальными клиентами.

Про «еКапуста»

Несмотря на то, что в моей сфере микрозаймы используются редко, за рынком часто слежу, так как считаю этот инструмент  эффективным и гибким для краткосрочного заимствования. Лучшим считаю МФО «еКапуста». Компания работает на российском рынке с 2012 года в соответствии с действующим законодательством, имеет соответствующую лицензию. Клиентов кредитуют не только на короткие сроки, возможен выбор программы погашения со сроком до полугода. Это удобно. Скрытых комиссий и дополнительных услуг здесь тоже не навязывают. Всё прозрачно и понятно. Работает система поощрения лояльных клиентов промокодами на беспроцентный период. Это практикуют далеко не все микрофинансовые организации.

Вадим Карабанов
Вадим Карабанов

Независимый журналист со стажем более 10 лет, выпускник Финансового университета при правительстве РФ. Пишет про деньги, консультирует по выбору МФО.

Про «Займер»

Считаю «Займер» одним из самых надежных игроков на микрофинансовом рынке. Компания работает больше 10 лет, впервые вышла на IPO из российских компаний, демонстрирует стремительный рост. Доля организации на рынке уже велика, и будет расти за счет поглощения более мелких займодателей. «Займер» не боится внедрять инновации, одним из первых исключил «человеческий фактор» из взаимоотношений с клиентами. Решения принимает специальная роботизированная платформа, удаленно.

Заботой о заемщиках выглядит и внедрение собственной круглосуточной службы клиентской поддержки. Разнообразие способов погашения тоже внушает доверие. Знаю, что и работа с просроченными задолженностями у этой МФО ведется по-честному, с лояльностью в отношении каждого клиента.

Мария Сафина
Мария Сафина

Выпускница экономического факультета ЯГУ им. Демидова, действующий работник банковской сферы, кредитный специалист.

Про «Lime-Zaim»

Не всем клиентам подходят банковские продукты. Поэтому МФО занимают долю рынка, охватывая тех заемщиков, которые успели испортить кредитную историю или пока не имеют, хотят исправить репутацию. Считаю надежным в этом секторе – Lime-Zaim. Компания пережила вместе с нашей страной сразу несколько финансовых кризисов, но осталась на плаву. Работает с 2013 года, уже более 10 лет. Здесь внедрен автоматический скоринг – важная составляющая в принятии решений. У компании собственное IT-подразделение, отвечающее за внедрение и поддержку этого, поэтому ошибки исключены. Lime-Zaim тщательно выстраивают клиентскую базу, исключая риски неплатежей еще на старте, выдавая заем.

Анастасия Галлямова
Анастасия Галлямова

Выпускница института управления, экономики и финансов КФУ. Эксперт в области микрофинансового рынка, сотрудница финтех-компании.

Я поддерживаю активное внедрение МФО в нашу жизнь, так как сама работаю на стыке финансов и веб-технологий. Среди доступных на рынке решений есть те компании, которые внедряют инновации у себя. Отмечу Webbankir – больше 10 лет на рынке. Компания начинала буквально с сети физических офисов, а затем полностью ушла в онлайн, совершенствуя и развивая эту часть сервисов. И ей удалось создать удобное и понятное поле для взаимодействия с клиентами. Собственная система скоринга позволяет быстро производить оценку платежеспособности будущего заемщика. Компания даже выводит собирательный статистический портрет своих клиентов, и это образованные люди старше 30 лет с постоянной работой, семьей, доходами выше среднего.

Александр Гришин
Александр Гришин

Выпускник экономического факультета в РЭУ им. Плеханова. Финансовый консультант, специалист по займам и инвестициям, в прошлом сотрудник крупного банка.

Про «СрочноДеньги»

Среди МФО на российском рынке я выделяю «СрочноДеньги» – не самую популярную, но давно и успешно работающую компанию. Одну из немногих, кто полностью представляет клиентам всю необходимую им информацию о кредитных продуктах, своем статусе, кредитных каникулах и возможности отказа от дополнительных услуг. Компания также входит в число самых лояльных работодателей, ее ежегодно включают в рейтинги профессиональных сообществ. МФО начинала свою работу с физических офисов еще в 2010 году. А сегодня у нее собственные приложения, большая часть взаимодействия с клиентами перенесена в онлайн-формат. Но сохранены и физические филиалы, работающие в 20 регионах РФ. Это облегчает взаимодействие с клиентами, которые привыкли к личному общению с консультантами.

Что нужно знать о займах и микрозаймах

Заем и микрозаем – это две формы кредитования, которые имеют свои отличия по ряду характеристик. При разборе этих терминов следует учитывать объем заемных средств, условия и цели использования займа.

Заем – это форма кредитования, предоставляемая банками или другими крупными финансовыми учреждениями. Суммы в таких случаях могут быть равны миллионам рублей. Основные характеристики: фиксированные или плавающие процентные условия, длительные сроки погашения (от нескольких лет до десятков лет), а также требования к залогу (чаще всего это недвижимость или автомобили).

Микрозаем – это небольшая сумма, предоставляемая микрофинансовыми организациями (МФО) на короткий срок (от нескольких месяцев до 1 года). Размер кредита обычно составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Займы характеризуются большими процентными ставками, которые могут существенно превышать ставки по классическим банковским кредитам. Процедура получения займа проще и быстрее, чем банковского кредита.

Что такое займы онлайн?

Займ онлайн – это формат кредитования, при которой заемщик подает заявку и получает денежные средства через интернет. Нет необходимости посещения офиса кредитора. Получение такого займа автоматизировано и часто занимает несколько минут.

Преимущества займов онлайн заключаются в удобстве и скорости. Заемщики могут подать заявку в удобное время суток имея доступом в интернет, что ощутимо экономит время. Кроме того, такие займы часто требуют минимального количества документов и не предусматривают строгих требований к кредитной истории. Займы сегодня доступны для широкого круга людей.

В чем отличие микрозайма от микрокредита?

Микрозаймы и микрокредиты также отличаются друг от друга.

Различия:

  1. Цель использования. Микрозаем предоставляется физическим лицам для личных нужд, таких как оплата бытовых расходов или покупка товаров. Микрокредит чаще выдается малым предприятиям или ИП для развития бизнеса, закупки товаров или оборудования.
  2. Сумма и сроки. Микрозаем, как правило, представляет собой не крупную сумму денег (от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей) и выдается на короткий срок (до 1 года). Микрокредит может быть больше по сумме и выдается на длительный срок, зачастую до нескольких лет.
  3. Процедура получения. Процесс получения микрозайма обычно проще и быстрее. Требуется минимальный набор документов. Микрокредит подразумевает тщательную оценку заемщика, наличие бизнес-плана. Также могут быть установлены требования к залогу.

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Основные преимущества:

  1. Больше тысячи предложений. Наш сервис предоставляет обширную базу данных микрофинансовых организаций, что позволит легко сравнить множество вариантов и выбрать подходящий.
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  3. Удобный интерфейс и фильтры. Наш сайт оснащен понятными инструментами для сортировки и фильтрации предложений по нужным параметрам (процентная ставка, срок займа и требования к заемщику).
  4. Экономия времени. Вы можете быстро найти и сравнить предложения о займах в одном месте. Нет необходимости посещать сайты МФО.
  5. Постоянно обновляемая информация. Мы регулярно обновляем данные о микрофинансовых организациях. Наша задача – предоставить вам самую свежую и точную информацию о доступных займах.

На что обратить внимание при выборе МФО

При выборе микрофинансовой организации важно обратить внимание на ключевые аспекты. В первую очередь изучите репутацию компании: ознакомьтесь с отзывами клиентов, обратите внимание на рейтинги и оценки. Важно понять, насколько надежна и проверена та или иная организация. Также следует проверить наличие у компании лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, которую выдает Центральный банк России. Наличие лицензии гарантирует, что организация работает в рамках закона и соблюдает установленные нормы.

Второй момент – условия займа. Сравните процентные ставки, комиссии и общую стоимость займа в разных МФО. Обратите внимание на требования к заемщикам и необходимые документы, а также на сроки рассмотрения заявки и перевода средств. Не менее важны и условия погашения: узнайте, есть ли условия для досрочного погашения без штрафов, а также какие штрафные санкции применяются в случае просрочки. Внимательно прочтите договор займа и уточните все непонятные моменты до подписания.

Пошаговая инструкция по оформлению заявки

Пошаговая инструкция по оформлению займа невероятно проста. Разберется даже человек, который решениями подобных вопросов никогда не занимался.

Что нужно сделать, чтобы взять займ:

  1. Зайдите на официальный сайт заинтересовавшей вас МФО.
  2. На главной странице вы увидите кредитный калькулятор. Это два ползунка с суммой и сроком погашения.
  3. Выберите нужную сумму и срок.
  4. Нажмите клавишу «Получить деньги».
  5. Введите личную информацию: номер телефона, электронную почту, паспортные данные.
  6. Дождитесь одобрения заявки.
  7. Получите деньги на банковскую карту или электронный кошелек.

Требования к заемщикам, какие документы необходимы

Современные микрофинансовые организации предъявляют минимальные требования к заемщикам: гражданство РФ, совершеннолетние, наличие именной банковской карты (виртуальные карты не принимаются), действующий номер мобильного. Верхняя возрастная планка, как правило, составляет от 60 до 75 лет.

Что касается документов, чаще всего требуется только паспорт РФ. Некоторые МФО также могут потребовать СНИЛС и справку о доходах (особенно если речь идет о крупном займе).

Время ожидания ответа от организации

МФО используют современные автоматизированные системы проверки заемщиков, поэтому время ожидания ответа составляет от 5 до 15 минут. Если речь идет о крупном займе, время проверки может растянуться до нескольких часов. В этом случае вашу личность будут вручную проверять уже сотрудники организации.

Способы получения денег

Чаще всего займы переводят на именные банковские карты. Заем также можно получить на электронный кошелек или наличными в офисе организации. Последний вариант менее предпочтителен, поскольку деньги на счет могут идти до 3 суток. Для оперативного получения средств привяжите к личному кабинету вашу действующую карту.

Как получить займ через сервис Займи.ру

Разберем основные этапы процедуры получения займа в микрофинансовой организации.

Пошаговая инструкция:

  1. Зайдите на наш сервис и изучите рейтинг лучших микрофинансовых организаций России.
  2. Важным шагом будет анализ отзывов. Проследите за тем, чтобы отклики не были проплаченными. Если кто-то из ваших знакомых ранее брал микрозаймы, также расспросите их. Возможно, они дадут вам ценные рекомендации по поводу той или иной компании.
  3. Если отзывы о конкретной организации вам понравились, перейдите на ее сайт.
  4. Проанализируйте условия, которые выбранная МФО предлагает. Помните о том, что стандартной процентной ставкой является 0,8%. Если ставка выше, остановите свой выбор на другой компании. Решающим условие – возможность досрочного погашения займа (не должно быть никаких штрафов). Плюсом также будет, если компания предлагает новичкам ставку в 0% на 2–3 недели. Также необходимо проанализировать штрафы за возможные просрочки. Если штрафные санкции слишком строгие, откажитесь от сотрудничества (никогда нельзя исключать ситуацию, при которой вы попадаете в сложное финансовое положение, и уже не можете выплачивать заем).
  5. Если условия, которые предлагает выбранная компания, вас устроили, перейдите к регистрации личного кабинета.Понадобятся номер мобильного и паспортные данные.
  6. Выберите сумму и срок кредитования. Затем нажмите клавишу «Получить деньги».
  7. Получите деньги на банковскую карту.

В заключение хотелось бы сказать, что каждый заемщик должен хотя бы раз в 2–3 дня заходить в личный кабинет. В личном кабинете вы сможете управлять своими займами. Благодаря ЛК вы будете знать, какую именно сумму вы должны (есть ли штрафы, сколько процентов начислено). Также не лишним будет составить личный график платежей. График поможет контролировать свои ежедневные расходы и не допускать просрочек.

Часто задаваемые вопросы

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