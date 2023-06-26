Займы онлайн

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Отзывы о МФО
Экспертное мнение
Финансовый консультант, выпускница экономического факультета СПбГТУ. Эксперт в области антикризисного управления и займов.
Про «Moneyman»
МФО Moneyman неоднократно признавалась как лучшая в России коллективом экспертов. У нее преобладает ряд явных преимуществ перед конкурентами. И руководство Moneyman прекрасно понимает это, продолжая работу в направлении, которое считает выигрышным. IDFF Eurasia (владелец Moneyman) с самого начала сделал ставку на поддержание грамотного взаимодействия с клиентами. Компания неоднократно признавалась экспертами ВЗО «самой дружелюбной» на рынке. Она лидирует и по скорости оформления онлайн-заявок. Процесс максимально упрощен, а о решении по займам клиент узнает без долгого ожидания.
По моей экспертной оценке, помимо несомненной клиентоориентированности, МФО демонстрирует еще и стремление к развитию собственных сервисов. Это тоже большой плюс.
Эксперт по финансовому рынку. Выпускник МГУ им. Ломоносова. Работает в консалтинге как частный специалист с крупным и малым бизнесом, индивидуальными клиентами.
Про «еКапуста»
Несмотря на то, что в моей сфере микрозаймы используются редко, за рынком часто слежу, так как считаю этот инструмент эффективным и гибким для краткосрочного заимствования. Лучшим считаю МФО «еКапуста». Компания работает на российском рынке с 2012 года в соответствии с действующим законодательством, имеет соответствующую лицензию. Клиентов кредитуют не только на короткие сроки, возможен выбор программы погашения со сроком до полугода. Это удобно. Скрытых комиссий и дополнительных услуг здесь тоже не навязывают. Всё прозрачно и понятно. Работает система поощрения лояльных клиентов промокодами на беспроцентный период. Это практикуют далеко не все микрофинансовые организации.
Независимый журналист со стажем более 10 лет, выпускник Финансового университета при правительстве РФ. Пишет про деньги, консультирует по выбору МФО.
Про «Займер»
Считаю «Займер» одним из самых надежных игроков на микрофинансовом рынке. Компания работает больше 10 лет, впервые вышла на IPO из российских компаний, демонстрирует стремительный рост. Доля организации на рынке уже велика, и будет расти за счет поглощения более мелких займодателей. «Займер» не боится внедрять инновации, одним из первых исключил «человеческий фактор» из взаимоотношений с клиентами. Решения принимает специальная роботизированная платформа, удаленно.
Заботой о заемщиках выглядит и внедрение собственной круглосуточной службы клиентской поддержки. Разнообразие способов погашения тоже внушает доверие. Знаю, что и работа с просроченными задолженностями у этой МФО ведется по-честному, с лояльностью в отношении каждого клиента.
Выпускница экономического факультета ЯГУ им. Демидова, действующий работник банковской сферы, кредитный специалист.
Про «Lime-Zaim»
Не всем клиентам подходят банковские продукты. Поэтому МФО занимают долю рынка, охватывая тех заемщиков, которые успели испортить кредитную историю или пока не имеют, хотят исправить репутацию. Считаю надежным в этом секторе – Lime-Zaim. Компания пережила вместе с нашей страной сразу несколько финансовых кризисов, но осталась на плаву. Работает с 2013 года, уже более 10 лет. Здесь внедрен автоматический скоринг – важная составляющая в принятии решений. У компании собственное IT-подразделение, отвечающее за внедрение и поддержку этого, поэтому ошибки исключены. Lime-Zaim тщательно выстраивают клиентскую базу, исключая риски неплатежей еще на старте, выдавая заем.
Выпускница института управления, экономики и финансов КФУ. Эксперт в области микрофинансового рынка, сотрудница финтех-компании.
Я поддерживаю активное внедрение МФО в нашу жизнь, так как сама работаю на стыке финансов и веб-технологий. Среди доступных на рынке решений есть те компании, которые внедряют инновации у себя. Отмечу Webbankir – больше 10 лет на рынке. Компания начинала буквально с сети физических офисов, а затем полностью ушла в онлайн, совершенствуя и развивая эту часть сервисов. И ей удалось создать удобное и понятное поле для взаимодействия с клиентами. Собственная система скоринга позволяет быстро производить оценку платежеспособности будущего заемщика. Компания даже выводит собирательный статистический портрет своих клиентов, и это образованные люди старше 30 лет с постоянной работой, семьей, доходами выше среднего.
Выпускник экономического факультета в РЭУ им. Плеханова. Финансовый консультант, специалист по займам и инвестициям, в прошлом сотрудник крупного банка.
Про «СрочноДеньги»
Среди МФО на российском рынке я выделяю «СрочноДеньги» – не самую популярную, но давно и успешно работающую компанию. Одну из немногих, кто полностью представляет клиентам всю необходимую им информацию о кредитных продуктах, своем статусе, кредитных каникулах и возможности отказа от дополнительных услуг. Компания также входит в число самых лояльных работодателей, ее ежегодно включают в рейтинги профессиональных сообществ. МФО начинала свою работу с физических офисов еще в 2010 году. А сегодня у нее собственные приложения, большая часть взаимодействия с клиентами перенесена в онлайн-формат. Но сохранены и физические филиалы, работающие в 20 регионах РФ. Это облегчает взаимодействие с клиентами, которые привыкли к личному общению с консультантами.