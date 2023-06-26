Заем и микрозаем – это две формы кредитования, которые имеют свои отличия по ряду характеристик. При разборе этих терминов следует учитывать объем заемных средств, условия и цели использования займа.

Заем – это форма кредитования, предоставляемая банками или другими крупными финансовыми учреждениями. Суммы в таких случаях могут быть равны миллионам рублей. Основные характеристики: фиксированные или плавающие процентные условия, длительные сроки погашения (от нескольких лет до десятков лет), а также требования к залогу (чаще всего это недвижимость или автомобили).

Микрозаем – это небольшая сумма, предоставляемая микрофинансовыми организациями (МФО) на короткий срок (от нескольких месяцев до 1 года). Размер кредита обычно составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Займы характеризуются большими процентными ставками, которые могут существенно превышать ставки по классическим банковским кредитам. Процедура получения займа проще и быстрее, чем банковского кредита.

Что такое займы онлайн?

Займ онлайн – это формат кредитования, при которой заемщик подает заявку и получает денежные средства через интернет. Нет необходимости посещения офиса кредитора. Получение такого займа автоматизировано и часто занимает несколько минут.

Преимущества займов онлайн заключаются в удобстве и скорости. Заемщики могут подать заявку в удобное время суток имея доступом в интернет, что ощутимо экономит время. Кроме того, такие займы часто требуют минимального количества документов и не предусматривают строгих требований к кредитной истории. Займы сегодня доступны для широкого круга людей.

В чем отличие микрозайма от микрокредита?

Микрозаймы и микрокредиты также отличаются друг от друга.

Различия:

Цель использования. Микрозаем предоставляется физическим лицам для личных нужд, таких как оплата бытовых расходов или покупка товаров. Микрокредит чаще выдается малым предприятиям или ИП для развития бизнеса, закупки товаров или оборудования. Сумма и сроки. Микрозаем, как правило, представляет собой не крупную сумму денег (от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей) и выдается на короткий срок (до 1 года). Микрокредит может быть больше по сумме и выдается на длительный срок, зачастую до нескольких лет. Процедура получения. Процесс получения микрозайма обычно проще и быстрее. Требуется минимальный набор документов. Микрокредит подразумевает тщательную оценку заемщика, наличие бизнес-плана. Также могут быть установлены требования к залогу.

Подобрать заем в МФО на нашем сервисе

Если вы не знаете, где можно оформить выгодный заем, воспользуйтесь услугами нашего сервиса.

Основные преимущества:

Больше тысячи предложений. Наш сервис предоставляет обширную базу данных микрофинансовых организаций, что позволит легко сравнить множество вариантов и выбрать подходящий. Объективные отзывы и рейтинги. Мы собираем и публикуем отзывы зарегистрированных клиентов, а также предоставляем честные рейтинги. Удобный интерфейс и фильтры. Наш сайт оснащен понятными инструментами для сортировки и фильтрации предложений по нужным параметрам (процентная ставка, срок займа и требования к заемщику). Экономия времени. Вы можете быстро найти и сравнить предложения о займах в одном месте. Нет необходимости посещать сайты МФО. Постоянно обновляемая информация. Мы регулярно обновляем данные о микрофинансовых организациях. Наша задача – предоставить вам самую свежую и точную информацию о доступных займах.

На что обратить внимание при выборе МФО

При выборе микрофинансовой организации важно обратить внимание на ключевые аспекты. В первую очередь изучите репутацию компании: ознакомьтесь с отзывами клиентов, обратите внимание на рейтинги и оценки. Важно понять, насколько надежна и проверена та или иная организация. Также следует проверить наличие у компании лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, которую выдает Центральный банк России. Наличие лицензии гарантирует, что организация работает в рамках закона и соблюдает установленные нормы.

Второй момент – условия займа. Сравните процентные ставки, комиссии и общую стоимость займа в разных МФО. Обратите внимание на требования к заемщикам и необходимые документы, а также на сроки рассмотрения заявки и перевода средств. Не менее важны и условия погашения: узнайте, есть ли условия для досрочного погашения без штрафов, а также какие штрафные санкции применяются в случае просрочки. Внимательно прочтите договор займа и уточните все непонятные моменты до подписания.

Пошаговая инструкция по оформлению заявки

Пошаговая инструкция по оформлению займа невероятно проста. Разберется даже человек, который решениями подобных вопросов никогда не занимался.

Что нужно сделать, чтобы взять займ:

Зайдите на официальный сайт заинтересовавшей вас МФО. На главной странице вы увидите кредитный калькулятор. Это два ползунка с суммой и сроком погашения. Выберите нужную сумму и срок. Нажмите клавишу «Получить деньги». Введите личную информацию: номер телефона, электронную почту, паспортные данные. Дождитесь одобрения заявки. Получите деньги на банковскую карту или электронный кошелек.

Требования к заемщикам, какие документы необходимы

Современные микрофинансовые организации предъявляют минимальные требования к заемщикам: гражданство РФ, совершеннолетние, наличие именной банковской карты (виртуальные карты не принимаются), действующий номер мобильного. Верхняя возрастная планка, как правило, составляет от 60 до 75 лет.

Что касается документов, чаще всего требуется только паспорт РФ. Некоторые МФО также могут потребовать СНИЛС и справку о доходах (особенно если речь идет о крупном займе).

Время ожидания ответа от организации

МФО используют современные автоматизированные системы проверки заемщиков, поэтому время ожидания ответа составляет от 5 до 15 минут. Если речь идет о крупном займе, время проверки может растянуться до нескольких часов. В этом случае вашу личность будут вручную проверять уже сотрудники организации.

Способы получения денег

Чаще всего займы переводят на именные банковские карты. Заем также можно получить на электронный кошелек или наличными в офисе организации. Последний вариант менее предпочтителен, поскольку деньги на счет могут идти до 3 суток. Для оперативного получения средств привяжите к личному кабинету вашу действующую карту.

Как получить займ через сервис Займи.ру

Разберем основные этапы процедуры получения займа в микрофинансовой организации.

Пошаговая инструкция:

Зайдите на наш сервис и изучите рейтинг лучших микрофинансовых организаций России. Важным шагом будет анализ отзывов. Проследите за тем, чтобы отклики не были проплаченными. Если кто-то из ваших знакомых ранее брал микрозаймы, также расспросите их. Возможно, они дадут вам ценные рекомендации по поводу той или иной компании. Если отзывы о конкретной организации вам понравились, перейдите на ее сайт. Проанализируйте условия, которые выбранная МФО предлагает. Помните о том, что стандартной процентной ставкой является 0,8%. Если ставка выше, остановите свой выбор на другой компании. Решающим условие – возможность досрочного погашения займа (не должно быть никаких штрафов). Плюсом также будет, если компания предлагает новичкам ставку в 0% на 2–3 недели. Также необходимо проанализировать штрафы за возможные просрочки. Если штрафные санкции слишком строгие, откажитесь от сотрудничества (никогда нельзя исключать ситуацию, при которой вы попадаете в сложное финансовое положение, и уже не можете выплачивать заем). Если условия, которые предлагает выбранная компания, вас устроили, перейдите к регистрации личного кабинета.Понадобятся номер мобильного и паспортные данные. Выберите сумму и срок кредитования. Затем нажмите клавишу «Получить деньги». Получите деньги на банковскую карту.

В заключение хотелось бы сказать, что каждый заемщик должен хотя бы раз в 2–3 дня заходить в личный кабинет. В личном кабинете вы сможете управлять своими займами. Благодаря ЛК вы будете знать, какую именно сумму вы должны (есть ли штрафы, сколько процентов начислено). Также не лишним будет составить личный график платежей. График поможет контролировать свои ежедневные расходы и не допускать просрочек.